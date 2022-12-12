由「無名十大正妹」發跡的性感網紅張香香，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」，如今轉戰Instagram後，她也因不吝嗇的分享傲人身材而吸引超過70萬人追蹤。昨（11）日她再度更新近況，曬出「火辣戰袍」令網友們大噴鼻血。

張香香昨日在個人IG上PO出一個水獺的貼圖，並曬出3張照片。照片中，只見張香香穿著一件胸部到腰部整片挖空的細肩帶咖啡色洋裝，對著鏡子自拍，而洋裝領口僅用一條線支撐的性感設計，使她飽滿又圓潤的南半球及結實的腹肌曲線一覽無遺；張香香還不忘加碼送上短片，讓網友辣到噴鼻血，直呼：「辣到眼睛張不開」、「能駕馭這套衣服太猛了」、「這件太扯了，香香的辣沒人超越」、「好喜歡，辣麼會吃身材又好」、「最近一直在被妳的相片嚇瘋」、「衣服穿錯邊後面穿到前面」、「美，真實呈現」、「性感爆棚了」、「辣死了」、「好看」、「照片拍的很好看很美」、「好身材」、「這太香辣啦」吸引超過3.8萬人按讚。

事實上，張香香多日前曾PO出前往日本料理店用餐的穿搭，當時的她穿著一件V領的單肩造型上衣，搭配黑色皮裙，豐滿上圍曲線及事業線同樣呼之欲出，令網友看了紛紛留言「吃個飯可以這麼辣的嗎」、「關注你那麼多年，真的還是好美，保養得很好」、「這能好好吃飯嗎」、「這衣服真的好辣」、「這樣的穿搭，真的只有妳能合理駕馭」。