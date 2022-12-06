北京6日起進入商超等各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明。（澎湃新聞）

據官方微信公眾號「北京發布」6日上午9時發布消息，2022年12月6日起，北京市核酸檢測查驗實行新措施，進入商超等各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明。

因應北京防控新形勢，在落實大陸國務院聯防聯控機制第九版防控方案和二十條優化措施的基礎上，北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室、首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦公室決定，自2022年12月6日起，北京市核酸檢測查驗實行以下措施：

一、進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可。

二、進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

三、進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所以及餐飲（堂食）、室內健身等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。

四、進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。

五、重要單位和重大活動可根據需要，確定核酸檢測查驗措施。

六、各區繼續提供社會面免費核酸檢測服務並不斷優化布局，方便滿足群眾願檢盡檢需求和防疫工作需要。

宣導市民做好個人防護，戴好口罩、接種疫苗、減少不必要的聚集。