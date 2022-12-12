朋友向民宅屋主借30萬，疑不滿屋主口氣差，16歲槍手轟民宅6槍替友出氣。

今(12)日凌晨高雄市林園區傳出槍響，有棟透天厝民宅遭開6槍，槍手將作案車輛停在巷口後，蒙臉穿深色衣持槍入向內開槍，隨後小跑步回車上揚長而去；警方再下午3時許逮獲16歲林姓槍手，經初步調查，林男友人向民宅黃姓屋主借30萬，友人還款期間疑似不滿黃男口氣，且於日前在卡拉OK酒後起口角，林男為了替朋友出氣，因此轟民宅警告。

據《TVBS新聞網》報導，遭開槍的民宅黃姓屋主在國營事業上班，3年前因16歲林姓槍手友人向黃男借30萬，林男友人近期才剛將債務還清，但是還款期間疑似不滿黃男口氣差，而在日前卡拉OK飯局中雙方發生口角，林男也向警方表示，是為了替朋友出氣，才會轟民宅警告。

從畫面中可見，林姓槍手蒙臉穿深色衣服，將車輛停在巷口後，變下車持槍進入巷子內，隨後聽到槍響後，再看見林男從巷子內小跑步回車上，並趕緊將車子駛離。

警方獲報後，立刻派員到現場處理，發現透天厝民宅留有6個彈孔，現場1樓鐵門有4個、2樓窗戶則有2個，地上發現6個彈殼，所幸無人傷亡。

警方循線調閱監視器畫面，先在上午找到槍手作案用黑色車輛，並於下午3時30分許，逮到在林園區溪州二路涉案的槍手16歲林姓少年以及嫌疑人19歲張男，目前全數送回林園分局進行訊問，後續將釐清真正的犯案動機，以及是否有人背後指使，釐清槍枝來源，向上溯源將全案依法究辦。

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