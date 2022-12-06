美國好萊塢製作人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）過去經手許多經典電影，但在2017年卻爆出他濫用職權性侵多名女性製作人及明星，對此在美國更掀起譴責性侵犯與性騷擾「metoo」的活動，如今將開始審訊多項罪名，當中他過去下體手術的疤痕竟成案情關鍵。

在案件審訊的過程中，據悉有檢察官向陪審團揭露，哈維溫斯坦1999年時曾經感染「佛尼爾氏壞死症」，為經常發生於男性生殖器壞死性筋膜炎，致死率相當高，發現時須立即清創，對此，檢察官認為，由於手術後疤痕相當明顯，且由於感染，他的睪丸不同於一般人是懸垂於大腿內側。

由於先前有原告指控，哈維溫斯坦曾要求進行口交性行為，但哈維溫斯坦律師表示，由於手術關係理應無法要求原告進行口交，但原告仍堅稱自己未修改過供詞，更向警方強調哈維溫斯坦的下體確實不正常「我記得他並沒有（睪丸），就好像空白的皮膚一樣」不僅如此其他原告也都曾如此形容過。

事實上，遭哈維溫斯坦染指的其中一位女性為美國加州州長紐森（Gavin Newsom）的嬌妻，同時也是製作人珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom）上個月14日她也出庭作證，淚訴多年前被哈維溫斯坦侵犯的過程，令全國人譁然。

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