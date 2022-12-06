相較薔薔（右二）的火辣，莎莎自嘲保守的像家長。（八大提供）

薔薔（中）透露德國夜店門檻非常高，李唯楓（左）聽後頻讚嘆。（八大提供）

薔薔在八大《WTO姐妹會》討論「各國慾望之城」時，穿著大尺度性感套裝，令在場眾人不敢直視，主持人莎莎更不禁開玩笑：「我跟郭彥均兩人今天好像家長，對比之下穿太多。」各國代表也提到每個國家政府所訂定的性教育法，像是德國人從小四開始就接觸性教育、巴西在嘉年華期間會在捷運站提供免費保險套，李唯楓聽後直呼：「晚上11點能有這麼寓教於樂的節目，真的很厲害。」

巴西Kevin說巴西人不僅熱情也喜歡身體接觸，嘉年華期間巴西人會分泌「大量賀爾蒙」，因此巴西政府規定每一個城市都要有保險套站，Kevin說：「在嘉年華期間，每一個捷運站都會有一個地方可以免費領取保險套，就是為了防止傳染病。」

薔薔也以自身經驗分享德國經驗，「在德國要進去他們的夜店門檻非常高，從排隊就要表現非常有情慾的樣子，沒有讓人覺得你進去就是要幹嘛的，即使你在外面排3、4個小時也會把你踢出去。」一旁的李唯楓聽得連連讚嘆，讓薔薔忍不住提醒他：「不要一直講話，像你一定會被踢出去，因為他們很注重從排隊就要有態度！」

班傑則分享美國的「撒錢文化」，來自美國的Nicole提及，美國最有名的就是拉斯維加斯的脫衣舞俱樂部，透露很多美國明星在成名之前都在做這種職業，並說明：「美國人不會因為她以前是脫衣舞孃就對她特別有偏見，現在反而有很多人還因為是脫衣舞孃在網路上發展的很有名，也很有錢。」聽到各國對於身體的探索與解放，讓莎莎有感而發：「每個國家喜歡的不太一樣，今天的主題是很正常的話題，也希望觀眾不要用太多的眼光去看它。」《WTO姐妹會》每周一至周五晚間11點於八大綜合台播出。