華星光(4979)今(6)日舉辦法人說明會，華星光今年營運大反轉，全年若無意外將可以終結連續6年的虧損，展望2023年，光通訊產業趨勢持續向上，但多少會受到宏觀經濟逆風影響，華星光有鑑於400G產品進入成熟期，對明年400G需求保守不悲觀，800G則依舊保守，針對美中科技戰升級，華星光目前暫時未受到影響。

華星光第三季營收3.42億元、季增加15.6%、年增加69.5%；單季淨利9800萬、季增加17.8%、年增加240%；每股稅後淨利為0.74元，創下2016年第一季以來新高。單季毛利率33.2%、季減少4.45個百分點、年增加38.4個百分點；單季營業利益率25.4%、季減少1.66個百分點、年增加55.9個百分點。

華星光第三季營收主要占比以及成長皆為北美市場，其次為大陸、台灣以及其他市場。華星光累計前三季淨利達1.8億元，相較去年同期轉虧為盈，累計每股獲利已經達1.36元，若無意外，全年有可以轉虧為盈，終結連續6年的虧損。

華星光主要從事光纖通訊元件開發、製造以及量產，華星光累計豐富的量產經驗以及完整的量產平台，元件開發資料庫豐富，藉此提高生產效率，降低生產成本，且華星光產品涵蓋豐富，目前100G、400G模塊都進入產品線，也已經開始出貨，成果很不錯。另外，華星光也可以針對客戶需求調整元件進入Design In，掌握關鍵技術。

華星光表示，光纖通訊主要應用在兩方面，第一為電信，即光網路的建設，再者就為資料中心應運，主要在雲運算、大數據等，其中，近年來資料中心又呈現「恐怖的成長」，業界都希望可以打進資料中心供應鏈，華星光也不例外，未來也期望華星光在資料中心的布局可以再進一步做到更大。

總經理曾俊霖表示，華星光在光通訊產業是具有垂直整合的優勢，這全球業界少見，展望2023年，整個光通訊的需求只會往上不會往下，但因為市場預期低迷，多少也會影響光通訊，有鑑於400G進入成熟期，華星光對明年400G需求保守不悲觀，至於800G，客戶受到宏觀問題會比較卻步保守，甚至有客戶計畫直接跳到1.6G。整體營運希望持續透過配合垂直整合和管理，並嚴格控管費用支出，以維持營運動能。

市調機構LIGHTCOUNTING預估，2021年至2026年光通訊產業銷售額年複合成長率成長為14%；Yole市場調查資料也顯示、全球2020年光纜通訊收發模組製造商在數據中心應用為53億美元，而電信市場應用為43億美元，合計產值約為96億美元，預估2026年總產值將可達209億美元。

另外，美中科技戰升溫，曾俊霖表示，華星光70%主要是北美客戶，所以現階段還沒有感受到影響。