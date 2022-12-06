上個月10日台南市學甲區發生88槍重大槍擊案至今未能破案，台南地檢署指揮警方專案小組比對各項資料，鎖定36歲男子孔祥志為涉案槍手，但因對方作案後已逃逸無蹤，經核發拘票拘提到案未獲，6日發布通緝。

據了解，學甲88槍槍擊案因遲遲無法破案，外界議論紛紛，不僅檢警專案小組飽受壓力，甚至轄區學甲警分局長蔡宗昌昨天也被拔官，與台南市警局保安大隊長劉全福對調職務。

此案警方率先於12月2日針對洪姓男子發布重要緊急查緝專案對象後，檢方今天上午也通緝涉嫌開槍的孔祥志。檢警初步認定，孔嫌為洪男的手下，但2人的作案動機，仍待到案後才能釐清。

南檢指出，11月10日接獲台南市警察局通報學甲發生槍擊案後，當天即分案由檢肅黑金專組主任檢察官與2位檢察官組成專案小組，指揮警方積極偵辦。

專案小組連日不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料後，鎖定於11月10日凌晨1時8分許，持槍在學甲區頂山寮某科技公司射擊58發子彈，以及同日凌晨3時6分在同區中正路市議員候選人謝舒凡競選總部鐵門掃射30槍的槍手，就是孔祥志。

檢方認定，孔嫌涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌重大，核發拘票予以拘提，但因對方作案後已逃亡致拘提未獲，今天由南檢發布通緝。