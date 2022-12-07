據審計部查核，農委會自110年至今年6月有多項濫發補助的缺失，農糧表示，災損補助遵行從速、從簡原則辦理，審計部1年後才以電腦來做地籍資料的比對，和第一線勘災存在時間差，並非勘災人員刻意放水，會再加強人員的教育訓練。

據審計部「中華民國110度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，農委會在天然災害現金救助存有多項缺失，包括核定災損補助面積超過土地面積、休耕給付重複領取、未達豪雨標準仍核發補助等，災損補助入不敷出已成常態，要求農委會及農糧署檢討並回覆。

農糧署長胡忠一今(7)日表示，災損的核發必須「從速從簡」，流程上當公告某鄉鎮的災損符合天然災害救助或低利貸款標準時，農民要在10天內到當地公所申報，公所人員接獲申報後須在30天內勘災完畢，之後再造冊送往縣市政府，縣市政府要在7天內抽查完成後報給農委會，若沒有浮報等問題就會核發救助金。

胡忠一指出，寒害、旱災、豪雨等災害會一直還來，但公所等多1-2人能辦理相關業務，1個人要同時勘查、寫報告及呈報，基層公所其實相當忙，農委會一大部分都會尊重縣市政府與鄉鎮公所呈報上來的資料，自民國96年開始，農委會每4個月就會和內政部地政司要相關地籍資料，並和農地房屋等資料來查核，看災損區域是否和勘災情況一致，畢竟農民復耕刻不容緩，比對後若沒問題，現金救助就會快速發給地方。

至於審計部為何點名災害補助存有多項缺失？胡忠一表示，審計部是在1年後才檢視相關資料，1年後可能因為地籍移轉、繼承、地震等造成土地地籍線變動，加上勘災時可能因為災損區域太大而誤判，也可能是雲層導致電腦判讀以為是房舍而存在誤差，簡單來說就是審計部的資料和第一線勘災存有時間差，並非公所人員刻意浮濫放水。

胡忠一強調，未來會加強地方勘災的教育訓練，不過大部分時間都會尊重一線勘災的資料，至於溢領補助是否會要求繳回，胡忠一表示並不清楚。