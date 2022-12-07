大陸男星李亞鵬，在今年三月宣布與圈外小19歲女友海哈金結婚，七月更驚喜曬出女兒影片意外公開兩人已經女兒已經出生了，近日海哈金在社群平台上首度公開女兒正面照，而另外網友關注的是照片中的海哈金似乎有點神似王菲。

海哈金在社群上曬出一家三口的合照，照片中可見兩人的女兒濃眉大眼，與爸爸李亞鵬有幾分相似，而在旁的海哈金雙手攙扶著女兒，文中寫下：「秋意何需染，暖陽一生隨」更標記「有愛親子照」、「親子出遊」一家人看起來相當幸福，不過有網友表示，照片中留著中長髮，帶著墨鏡的海哈金有幾分相似王菲，不經笑虧李亞鵬喜歡的類型都相同。

海哈金曬出女兒正臉照。（圖／截圖自小紅書）

然而，除了海哈金曬出一家三口合影外，李亞鵬也在今日上傳一段他抱著女兒，教女兒認識「大雪」，影片中三人皆穿著厚重的外套，女兒雖戴著口罩但一雙圓滾滾的眼睛，更時不時發出聲音，相當可愛。

李亞鵬抱著女兒，教女兒認識「大雪」。（圖／截圖自小紅書）

事實上，這是李亞鵬的第二段婚姻，過去他曾和香港樂壇天后王菲結婚，並生下女兒李嫣，2013年兩人婚姻畫下句點，近幾年傳出與現任老婆熱戀中，直到今年三月14日白色情人節當天宣布兩人結婚。