大陸界面新聞報導，中國網消息，12月7日下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，大陸衛生健康委科技發展中心主任、疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，中國的新冠病毒疫苗非常安全，接種以後獲益遠遠大於風險。中國疾控中心已展開接種的超過34億劑次、超過13億人的不良反應監測發現，中國新冠病毒疫苗的不良反應發生率與常年接種的其他一些疫苗相當，而且老年人的不良反應發生率還略低於年輕人。

目前，中國已累計向全球120多個國家和國際組織提供了超過22億劑次的疫苗。從報導當中也可以看到，有30多個國家的元首、政府首腦、政府官員帶頭接種中國的新冠病毒疫苗。全球到目前為止，按照不完全統計，60歲以上老人接種中國的新冠病毒疫苗已超過10億劑次，都非常安全。在這裡，可以再告訴大家，中共和國家現職領導人都接種了新冠病毒疫苗，而且接種的都是和老百姓接種的一樣的國產新冠病毒疫苗。

有的老年人有糖尿病、高血壓等慢性疾病，有一些擔心，在這個地方也可以明確地告訴大家，這些慢性病不是新冠病毒疫苗接種的絕對禁忌，只要這些慢性病控制得好，處於穩定期，都可以接種新冠病毒疫苗。

當然，在下發的加快推進老年人新冠病毒疫苗接種的方案裡，也確定了4種不能或者暫緩接種的一些情況。

第一種，老年人在既往接種疫苗有過嚴重的過敏反應時，比如出現過過敏性休克、喉頭水腫等等，這類情況是不能接種新冠病毒疫苗的。

第二種，因為感染性疾病處於急性發熱期，這個階段建議暫緩接種新冠病毒疫苗，控制住以後再接種。

第三種，在慢性病的急性發作期，比如說腫瘤患者處在化療期間，或者高血壓患者處於高血壓危象當中，一些冠心病患者在心梗發作期，還有一些神經性疾病的患者處於疾病的進展期，還有癲癇處於急性發作期，這類患者建議暫緩接種新冠疫苗，病情穩定後也可以接種。

第四種，因為嚴重的疾病或者慢性疾病已經處於生命的終末期，不建議接種疫苗。所以，再次強調，對於老年人來講，只要滿足條件，一定要加快接種新冠病毒疫苗，做到應接盡接，只有這樣才能更好地保護自己的身體健康和生命安全。