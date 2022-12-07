為了環保減塑，台灣行政院在2019年7月起逐步禁止一次性吸管，除了店家開始提供紙吸管、甘蔗吸管，當時不鏽鋼吸管也一度熱賣。不過有網友發現，最近似乎沒有什麼人在使用不鏽鋼吸管。對此，許多人認為，因為不鏽鋼吸管難清洗又危險，因此紛紛選擇換用其他材質的環保吸管。

原PO在PTT發文表示，「不鏽鋼吸管，怎麼沒人在用了？」指出當初宣布不提供吸管的政策開始時，一堆名人都在推廣不鏽鋼吸管的好處，還宣導要怎麼清洗，「可是現在好像沒什麼人在用不鏽鋼吸管了，是因為不好隨身攜帶的關係嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「因為都拿去插海龜鼻孔了」、「凶器+不好清啊」、「我的水壺附的還在用，但是要很常清理，不然會很噁心」、「因為台灣人有咬吸管的惡習」、「現在變矽膠吸管了啊」、「直接不喝手搖比較快，洗吸管太麻煩」、「牙齒差點被吸管撞斷」、「捅到自己危險性太高，省省吧」、「太硬、危險，年紀大了牙齒都不好」、「太危險不實用啊」。

其中最多人分享，自己已經改用其他材質的吸管，「玻璃的比較好，不鏽鋼吸管根本不知道裡面有卡什麼」、「我都用玻璃的」、「玻璃才讚，而且其實玻璃沒那麼容易碎」、「玻璃比較好，清楚透明」、「軟式醫療材質的比較好用」、「買矽膠的就好，還可以折」。