俄軍北面的攻勢取得一些進展並且擊退或者阻滯了烏克蘭軍的幾波反攻，此外烏軍連日以來損失了一些高價值設備，例如反砲兵雷達、S300防空飛彈、M270多管火箭發射系統以及精準導引火箭彈。

據俄羅斯國防部7日例行報導，俄軍隊正在紅利曼地區（Krasny Liman）進行攻勢，據稱取得了有利的路線和位置。當天，130多名烏克蘭人員、2輛步兵戰車和1輛機動車輛被俄軍火砲、地面單位和陸軍航空（武裝直昇機）打擊摧毀。

❗️🇷🇺🇺🇦 Chronicles of the special military operation

December 7, 2022 pic.twitter.com/NEzwowg3sW — Rybar in English (@rybar_en) December 7, 2022

在庫普揚斯克（Kupyansk）方向，俄軍對下列定居點：奧利沙納（Olshana）、基斯利夫卡（Kyselivka）、別列斯托韋（Berestovoye,哈爾科夫地區）和諾沃羅希洛夫斯科耶（Novoselovskoye）附近的烏軍人力集結點和物資集散點發動炮擊、空襲和TOS-1溫壓彈先手打擊，削弱烏軍準備發起反攻的嘗試，造成70名烏克蘭軍人、1輛步兵戰鬥車、1輛MT-LB裝甲運兵、2門「康乃馨」2S-1 Gvozdika 152公釐自走砲和3輛車輛損失。

A failed Ukrainian counteroffensive in the Soledar direction (from the side of the 6th Cossack regiment of the people's militia of the LPR).#Ukraine #Ukrainewar #UkraineRussiaWar #6Regiment pic.twitter.com/GuoRaJOuOa — Chronology (@Chronology22) December 7, 2022

在頓涅茨克（Donetsk）方向，烏軍對佩爾舍特拉夫尼亞(Pershe Travnya)、庫爾久米夫卡（Kurdyumovka）、Kleshchyevka和Maiorsk住民地發起反攻受阻，僅12月7日當天烏軍損失40多名人力、3輛裝甲車和1輛卡車。

在南頓涅茨克方向，烏軍試圖反攻約爾西克（Novomayorskoye）、沃洛季米里夫卡（Volodymyrivka）和烏霍扎尼（Novopol）的失地，但遭遇到俄軍炮兵和地面單位阻擊，烏軍隨後被推回了他們的原始陣地。在這個方向上，烏軍當日損失100多名人力、2輛步兵戰鬥車、1輛裝甲運兵車和4輛汽車被摧毀。

俄陸軍航空兵、飛彈部隊和炮兵在183個烏軍集中點打擊了79個包含炮兵部隊的射擊陣地、人力和裝備、設備據點。博里夫西克（Borivske）村（哈爾科夫州）附近的一個烏克蘭國際兵團的臨時部署點被擊中；在斯圖波奇卡（Stupochka）和哈爾科夫州澤列尼蓋（Zelenyi Gai）二處，2套美制AN/TPQ-50反砲兵雷達系統被俄軍摧毀。對馬洛塔拉尼夫卡（Malotaranovka）附近的烏軍設備回收點進行打擊，摧毀了1輛海馬斯多管火箭炮及其48發火箭彈。烏軍S-300防空系統的一部雷達在巴爾文科沃（哈爾科夫地區）附近被摧毀。在札波羅熱地區的奧列霍夫（Orekhov）附近，一處屬於烏軍的飛彈和火炮武器倉庫也遭到摧毀。

而根據確認的信息，位於克里維里赫（Kirov rog）的安賽樂米塔爾鋼鐵廠的1個倉庫的火箭和火炮武器庫遭到了陸基飛彈攻擊，70多海馬斯火箭彈和2輛M270多管火箭發射器被摧毀。還有4套多管火箭炮受到了嚴重損害。

俄羅斯航空太空軍（VKO）的戰鬥機在阿爾喬莫夫卡（Artyomovka）附近擊落烏克蘭空軍的1架Su-24戰轟機。