俄羅斯國防部發言人12月7日宣佈，俄羅斯軍方在一次針對克里維里赫（Krivoy Rog）地區一個冶煉工廠的精確打擊中摧毀了70枚精確制導火箭彈和2套M270多管火箭系統。

根據俄羅斯國防部7日報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）將軍在俄國防部每日簡報中說，這次打擊發生在6日（週二）。

科納申科夫：「根據確認的信息，陸基高精度武器對克里維里赫的安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）冶煉廠的飛彈、火炮武器庫實施打擊，摧毀了70多枚精準導引火箭和2台M270多管火箭發射器。

科納申科夫將軍可能指的是M30/M31系列GMLRS GPS精準導引火箭，其射程超過70公里。GMLRS精準導引火箭彈可以由M270和「海馬斯」M142高機動性炮兵火箭系統（HIMARS）發射器發射。該發言人說，在同一次襲擊中，還造成4台多管火箭發射器遭到嚴重損壞，但報告沒有提供其他任何細節。

自俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動開始以來，美國和其他幾個北約成員國向基輔部隊提供了大約20套海馬斯和16套M270 多管火箭炮兵系統。

最近，俄羅斯防空系統收到了一個新的軟體更新，使其能夠快速檢測、處理並擊落從烏克蘭M270和海馬斯系統發射的GMLRS精準導引火箭。

俄羅斯仍努力在削弱烏克蘭M270和海馬斯系統對於戰場上的影響，努力雖然在一定程度上取得了成功。然而，這2種系統仍然對俄軍軍事目標和民用目標構成嚴重威脅。