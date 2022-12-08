馬戲是探索人類想像力極限，已經邁入第7屆的衛武營馬戲平台，將在12/~18由衛武營戲劇顧問耿一偉擔任策展人，以「非常世界，非常遊戲」為主題華麗登場，規劃7檔演出，涵蓋偶戲、肢體、高空綢吊、火舞等多元類型，加上大師班、工作坊、黃昏市集、樹洞電影院，以及本次特別打造的穿透馬戲棚、巨大彈珠檯、氣泡迷宮、萬花筒火箭等互動裝置，齊聚臺、法、柬埔寨等地傑出藝術家，邀請大家一起推開馬戲世界魔幻大門。

法爾劇團演出。(衛武營國家藝術文化中心提供)

法爾劇團演出。(衛武營國家藝術文化中心提供)

衛武營國家藝術文化中心副總監郭遠仙表示：「馬戲技藝的展現，讓創意思考的推廣不受身體或性別年齡限制的特性，是打造衛武營『眾人的藝術中心』的最佳形式。過去幾年我們以網路持續維持國際交流，今年的馬戲平台迎來疫情復甦，讓國內外馬戲藝術家和專家能再度在衛武營現場演出和交流，此次並特別安排充滿驚喜的互動裝置，充分利用衛武營的空間特性打造出大型馬戲棚樂園，邀請眾人一同來衛武營，共譜最感動的記憶。」

神色舞形舞團演出。(衛武營國家藝術文化中心提供)

今年平台分為四大項目，包括「非常世界」、「非常遊戲」、「夢幻行動」、「專業工作坊」。【2022衛武營馬戲平台】策展人耿一偉表示：「回憶裡的馬戲圓形帳篷，任何事物只要進入這個遊戲空間，都有機會成為一部分。開放的觀眾席，說明這是觀眾彼此與演出相遇的神奇之地，因此我將策展主題設為『非常世界，非常遊戲』。我們把衛武營樹洞塑造成馬戲帳篷的樣貌，並安排有趣的創意遊戲裝置藝術，期待觀眾到此馬上能感受與超現實事物相遇的節慶感，在這個非常世界盡情遊戲。」

「非常世界」的《成住壞空》由柬埔寨法爾劇團和聯合國教科文組織（UNESCO）、歐盟藝術發展計畫完成，內容結合劇場元素、馬戲雜技以及木偶戲，藉由佛教中劫難概念，說明世界的生成與毀滅進而到個人的生命歷程，12/9(五)、12/10(六)在榕樹廣場演出。真雲林閣掌中劇團Ｘ方式馬戲《採藥記Get Well Soon》首創當代馬戲與布袋戲結合的跨域製作，以神怪劇為雛形，透過詼諧喜劇探討人性和自然生態議題，12/10(六)、12/11(日)在榕樹廣場精采呈現。

新象創作劇團《稻花香裡說豐年》展現農忙情景及歡慶豐年的景象，以經典雜技為主軸，巧妙的將農家常見的物品轉換為道具，結合歌舞等多元呈現，12/10(六)、12/11(日)在榕樹廣場上演。法國魔人神手製造所《人類狂想曲》巡演歐洲近30個城市，由7個雜耍演員構成一個微型社會，延伸出複雜的交流與關係連結，透過演員熟練肢體和球的雜耍技巧詮釋，反思工作的概念與定義，12/17(六)、12/18(日)戲劇院全臺首演。

「非常遊戲」由郭建宏X野漫空間《當我們開始流動》揭開序幕，高雄在地藝術家郭建宏以舞蹈、雜技、火等元素，結合音樂團隊野漫空間，探索身體與物件及聲音堆疊結合的可能性，在流動藝術與世界音樂間共譜旅程，12/9(五)至12/11(日)在榕樹廣場演出。神色舞形舞團《轉接・點》以具體的「點」延伸、串連作品，在地面和高空綢吊間，舞者恣意的擴張和移動，展現生命存有的多層意涵，12/9(五)至12/11(日)在榕樹廣場呈現。

衛武營和2022桃園鐵玫瑰藝術節及雲林縣政府共同合作，推出當代戲偶戶外展演計畫藝術報國《艾拉—第一次造訪》，4米高來自未來的小學生艾拉 (Ayla)，熱愛認識新朋友和探索各種事物，穿越時空來到2022年的臺灣衛武營，將在12/10(六)、12/11(日)和眾人一起探索榕樹廣場。

「專業工作坊」持續平台創立以來提供的專業交流機會，12/5(一)至12/8(四)CNAC法國國家馬戲藝術中心「新魔術大師班」，邀請法國藝術家瓦倫玎‧蘿叟（Valentine LOSSEAU)、亞瑟‧沙福渥德黑（Arthur CHAVAUDRET)來臺，分別以「新魔術理論課」、「探索新魔術的創作實踐工作坊」進行分享。12/9(五)至12/11(日) 的馬戲創意製作人工作坊，希望積極催生具有售票潛力的臺灣馬戲節目，將邀請國內馬戲專家分享製作經驗，並將藉由工作坊激盪，在最後提出節目構想，為未來的衛武營馬戲平台提案。

「夢幻行動」由創意團隊二律悖反協作體精心打造4項好玩的裝置藝術，大型環狀結構懸吊體和紗質布，在榕樹廣場延伸交錯創造具通透感的「樹洞馬戲棚」；「奇境彈珠」以放大版的彈珠檯加入臺灣百岳地景特色，讓民眾進入檯內以身體操縱球體；「迷走氣泡」的大型迷宮中，泡泡充氣體是體驗者的阻礙或出路，只有身體力行穿越其中才能知道；「夢幻登陸號」在散佈榕樹廣場的3座火箭筒中，藏有何種夢幻景觀，藉由本次平台贈品－潛望鏡可一窺其中想像無限延伸的萬千世界，12/9(五)至12/18(日)可一同到榕樹廣場探索。

12/11(日)特別推出樹洞耳機電影院馬戲平台限定場，將在榕樹廣場播放台語有影・紀錄片《地下藝人》，影片記錄臺灣弄鐃家族「桃園許家班」祖孫三代的故事，「弄鐃」是臺灣喪葬儀式中古老技藝，以特技、雜耍、音樂與戲曲表演，表達對亡者的慎終追遠，撫慰喪家的悲慟。

12/10(六)起連續三個周末，在北廣場和南廣場的衛武營黃昏市集—聖誕搖擺嘉年華，邀請100多家餐飲和文創設計品牌設攤，並邀請多位馬戲藝術家現場演出，同時眾所期待的衛武營聖誕樹將在12/10(六)18:30點燈，邀請民眾來【2022衛武營馬戲平台】盡情吃喝玩樂。