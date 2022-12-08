近期槍擊案件頻傳，國民黨立法院黨團今指出，台灣黑槍氾濫，只要上網就能輕易搜尋到販售貼文，買把改造槍約5萬元有找，比買機車還便宜，民進黨黑金治國、黑政共治之下，讓槍擊案變成國人日常，基層員警拼命查緝黑槍，政府高層卻和黑道把酒言歡，讓台灣從「慶記之都」，進化成「慶記之國」，呼籲行政院長蘇貞昌立即針對肅清黑槍成立行政院層級的專案小組全力查緝。

國民黨立委李德維表示，台灣槍擊案頻傳，黑幫擁槍自重，已經變成台灣的常態。根據警政署統計資料顯示，光是去年就發生100起槍擊案，平均3.65天就有一起。近年，警方查獲黑槍數字從106年1856支、107年2180支、108年1444支、109年1479支，110年1296支，以及111年1-10月的1003支。

李德維質疑，單從數字上來看，警方查獲黑槍數字逐年下降，但是人民的感受並非如此，到底是黑槍變少？還是警方查緝不力？一向強勢、酷吏的行政院長蘇貞昌，看到黑槍如此氾濫，怎麼不見震怒？到目前為止，國人看不到蘇貞昌院長對國內黑槍氾濫、槍聲不斷，出面做出任何宣示。

國民黨立委洪孟楷指出，媒體引述資深刑警說法，一把改造手槍5萬有找。在網路論壇上，輕易就能找到瓦斯槍、仿真槍販售的訊息；民眾隨處就能搜尋到販售改造手槍訊息，黑槍能不氾濫嗎？甚至在地上、草叢間、工地內，就能踢到、撿到槍枝、突擊步槍，難怪有網友譏諷，「只有我沒槍」？

國民黨立委陳以信直言，黑市販售改造手槍居然比買機車還便宜，甚至上網很快找到買槍管道，網路上還有更多改槍教學影片，從蘇貞昌院長擔任行政院長以來，全國總共發生17起重大槍擊案，最近半年就發生7起，台南的88槍，背後有著複雜的政商關係，拚治安的成績根本就不及格，讓台灣變成「慶記之國」，蘇貞昌必須親自向國人道歉。

國民黨立委游毓蘭說，她和李德維都曾收過「請吃慶記」的恐嚇信，在打擊黑金方面必須要讓人民有交代，讓人民遠離恐懼的生活。游也解釋，這些恐嚇威脅都不是所謂的自導自演，有人要這樣鬥臭國民黨（民進黨前立委謝欣霓指台北市議員王鴻薇被威脅是自導自演），難怪民進黨會敗選。

國民黨團要求行政院，立即針對肅清黑槍行動，提升到院級專案，無論是走私的制式手槍，還是改造槍枝，拿出有效行動，縱使蘇貞昌任期沒有幾天，但仍期待能夠為台灣治安做一點點事情，讓人民免於生活恐懼。