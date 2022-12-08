住宅老化問題愈來愈嚴峻，據不動產資訊平台統計顯示，今年第三季國內屋齡50年以上老舊住宅已有101.4萬戶，首度超過百萬戶，相當於每9戶就有一戶是50年老宅，未來十年後50年老宅數量可能高達300萬戶，住宅老化快速，政府雖然積極推動危老改建政策，但更新速度遠不及整體住宅老化。

值得注意的是，目前屋齡40年以上的老宅有313萬戶，若都市更新及老舊建物改建速度未加快，十年後將有超過300萬戶的50年老宅，相當於有將有3成建物屋齡超過50年。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，1950~1960年代是台灣集合式住宅公寓產品開始推廣興起的時間點，這些早期興起的集合式住宅隨時間過去，愈來愈多的公寓屋齡也逐漸邁入半百的年紀，屋齡50年以上住宅數量已經達到百萬戶，雖然政府也積極推動都更與危老政策，但僅對於高房價區域改建效益與速度較快。

統計顯示，屋齡逾50年老宅最多的都會區是台北市，約有12.5萬戶，由於新增供給的速度緩慢，加上老宅數量大，50年老宅占比高達13.8%，其次為高雄市的12.2萬戶、新北市的10.3萬戶，六都中最少的為桃園市的4萬戶。

不過若以目前屋齡40年以上的房屋計算，這些房屋在十年後達半百之齡，若都市更新、危老建物改建速度沒有更大進展，雙北市十年後合計將有近百萬戶50年老宅，高雄市也有30多萬戶，桃園、台中、台南也都會達到逾20萬戶。