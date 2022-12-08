伴隨鋼價上漲與銷量增加，不銹鋼大廠唐榮（2035）與運錩（2069）11月份合併營收都較上個月成長，其中唐榮單月合併營收為12.59億元、月增3.62％、年減18.54％；運錩單月合併營收為11.13億元、月增36.11％、年減25.75％。

唐榮累計前11個月月合併營收為131.00億元、年減15.87％；運錩累計前11個月合併營收為131.20億元、年增1.85％。