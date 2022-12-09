30多歲男遭打死丟包新社公墓！1嫌落網 警追查共犯

台中新社第7公墓附近8日驚傳棄屍命案，一名男子身上明顯有外傷，陳屍荒郊野外，昨被民眾發現報警。死者為30多歲的男性，身分已經查出，不是當地人，經法醫初步勘驗，死者是被毆打致死，日前遭人駕車經過後丟包，陳屍地點非第一現場。據悉，2名嫌犯已落網，警方正在追查有無其他共犯。

附近居民指出，昨天上午陳屍現場聚集大批警方採證，民眾好奇靠過去觀看，因遭阻趕無法看清楚，警方停留約數小時，大約在上午11點多將遺體運走。