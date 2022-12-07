北車附近某旅館傳出2男疑似尋短，25歲黃姓男子與24歲樊姓男子，6日一同入住延平南路1家旅店，7日中午退房時間到時卻未現身，工作人員敲門後發現無人回應，以預備錀匙開門時，赫然發現2人躺在床上氣絕多時，檢警到場勘驗後初步排除他殺，現正持續釐清事故原因中。

警消下午1時許獲報，延平南路某旅館內有住客死亡，經到場勘驗，發現黃男、樊男陳屍在床上，檢視窗戶及走廊監視器，均無發現外力入侵狀況，研判可能尋短。

據了解，2人在6日傍晚入住該旅店，整晚均無異狀，工作人員及旁邊住客也沒有聽到異常聲響，7日中午退房時間2人卻未現身，旅店工作人員先打電話但無人接聽，隨後前往敲門也沒回應，這才用鑰匙打開房門。檢警不排除2人相約尋短，目前正進一步清查2人背景釐清中。

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