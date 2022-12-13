網紅「館長」陳之漢2020年8月遭槍手劉丞浩開槍，檢警追查發現，竹聯幫寶和會是幕後指使主謀，全案一審已宣判，上訴至最高院，但館長近期又出面炮轟「案件被壓制」，新北地檢署持續偵辦，今再依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財未遂罪起訴寶和會前會長邵柏傑、組長劉志強。

館長槍擊案一審依殺人未遂等罪判劉丞浩16年徒刑、寶和會組長施俊吉18年6月，2人均強制工作3年，目前全案經上訴至最高院，館長後續也對劉男、施男提出民事求償，一審判處2人賠償327萬4113元。

新北檢持續追查該案發現，槍手劉丞浩、施男曾一同前往北監探監，調閱受刑人資料發現，該受刑人曾與邵柏傑犯下殺人案，且施男曾與同夥犯下2013年的立法院李姓董事長槍擊案，當時邵男也曾接受調查。

另外，調閱槍手劉男的通聯記錄發現，館長槍擊案前半個月，劉男曾致電晶華酒店訂位，調閱當日監視器畫面發現，大量幫派成員進出酒店，對被害人做出恐嚇犯行，因此才確定寶和會成員有恐嚇未遂的犯行。

檢方表示，檢警先前追查寶和會擄走紅景天吸金案主嫌時，因為沒有被害人報案，因此遇到無法調查的困境，但專案小組堅持查緝吧害人到案，才陸續建構起寶和會涉犯擄人勒贖重罪的犯罪事實，也成為偵辦館長案數波執行行動時皆可羈押寶和會成員的關鍵。

檢警也在被害人關押地點發現，綽號「阿砲」黃啟文的銀行金融卡，這才發現黃男是犯下2018年台北市濱江街槍擊案主嫌，清查其在監獄的會客紀錄及音檔，發現寶和會成員固定前往探，寄送金錢，因此才追出主謀是寶和會施男。

槍手陶彥誠在犯下2019年內湖槍擊案前，曾由施男、槍手劉男幫忙租房子供其躲藏，並提供生活物資，且犯案後，槍手劉男也定期交付安家費給陶男母親，因此該案也是寶和會組織犯罪之一。

檢方指出，邵柏傑是寶和會精神領袖，為獲取不法鉅額利益，發展壯大寶和會，竟陸續組織成員暴力犯罪，嚴重破壞社會治安，甚至在晶華酒店恐嚇案擔任指揮地位，要求超過上千萬犯罪利益，並利用組織吸收意志薄弱的年輕成員，惡性重大；劉志強也矢口否認犯行，犯後態度不佳，參與寶和會組織為恐嚇取財等犯行，危害社會秩序，均建請法院從重量刑。