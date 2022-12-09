金像電(2368)因在Intel及AMD新一代平台伺服器市佔提升，且高階網通產品需求強勁，明年第1季營運不看淡，有望比今年同期好，法人普遍看好金像電明年營運可望受惠於兩大伺服器新平台產品逐步放量及高階網通設備持續高成長，預估明年業績可望再創新高，每股盈餘上看11元。

金像電轉型有成，伺服器及交換器等高階網通產品市佔率年年攀升，讓公司今年營運無畏全球總體經濟不佳，以及NB、消費性產品庫存調整壓力逆勢強勁成長，雖然第4季起逐漸進入傳統淡季，且明年第1季逢農曆年工作天數較少，但金像電在新一代AMD Genoa與Intel Eagle Stream新平台市佔率提升，隨著兩大伺服器新平台產品於第4季開始小量出貨，可望支撐金像電今年第4季營運及明年第1季營運。

金像電11月合併營收為29.1億元，年增13%，為歷年同月新高，累計前11月合併營收為302.27億元，年增25.03%，金像電今年前3季稅後盈餘達36.22億元、年增71.8%，每股盈餘為6.9元，由於10月及11月合併營收優於預期，法人預期，金像電第4季營運有望與第3季持平，全年獲利可望創下歷年新高，每股盈餘可望挑戰9.5元。

展望明年，隨著伺服器新平台於第2季開始逐步發酵，明年第3季起放量，搭配網通設備升級需求，法人看好金像電明年營運，預估金像電明年營運可望再創新高，每股盈餘可望上看11元。