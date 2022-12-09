一名調酒師在店內認識一名辣妹小美，雙方整晚暢談後，在酒精催化下，直接帶著小美走屋店外騎樓擁吻愛撫，女方甚至替他口交，未料男方誤以為可以進一步發生性行為，直接脫去女方衣物要硬上，當場遭到小美拒絕，卻遭到硬上得逞，小美跑回PUB求救並報警。調酒師一、二審均判3年2個月。經上訴最高法院仍遭駁回，全案定讞。

根據判決書，調酒師在高雄市某家知名PUB上班，2020年8月某日，在店內認識女客小美，雙方聊了一晚相當投緣，在帶有酒意下，趁著空檔時刻，帶小美到店外騎樓，兩人激情擁吻互相愛撫，還到一旁暗巷內由小美替男方口交。

但調酒師誤以為可以進一步和小美發生性關係，卻被小美當面打槍，但調酒師這時慾火焚身，直接脫掉小美身上衣物硬上得逞。小美當場抗拒，穿著內衣褲，拿著衣物逃回PUB前求助，其女友人及保全人員目擊後立刻報警。

法官審理時，小美泣訴案發後經常做惡夢，精神方面也出現重大，還去身心科看診持續一年，而且對人群恐懼，甚至害怕與男性相視，要求法官重判。

法官審酌，調酒師坦承罪刑，並積極與小女方和解，希望彌補過錯，但未獲女方原諒，因此判處3年2月，不予告緩刑。調酒師不服上訴，一改先前態度否認犯案，辯稱是兩情相悅，但高院法官不予採信，仍維持原本刑度，仍可上訴。

調酒師不服再上訴最高法院，合議庭認為，檢視所有證據都足以認定他性侵，一、二審判決並無不妥，且無法提出新證據裁定駁回上訴，全案定讞。