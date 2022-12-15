青青之島，活力澎湃。近年來全球雖受到疫情的影響，但是卻不減近五年期間，青島綜合經濟實力顯著增強，國際化水準顯著提升，發展生態更加優越，競爭優勢明顯增強，吸引了許多臺港澳人士到青島創業、圓夢。在這片豐盈的創新創業雨林中，他們踔厲奮發，成為最強築夢者。

說起與青島緣分，祖籍雲南，從小在台灣長大的禹仙新則表示，早期雖然在臺灣就職於新當代牙醫門診部。時值新當代牙醫門診部與南京、蘇州明基醫院達成合作，共同運營明基醫院的口腔科，因工作的關係，而禹仙新於2015年12月、2016年8月先後到蘇州、南京兩地暫住工作。2020年9月，她第一次來青島協助醫院裝修工作。「青島與臺灣有著相同蜿蜒的海岸線，很具親切感。行駛在膠州灣高速公路上，道路平坦筆直，那一瞬間讓我覺得，在青島未來可期。」這份初見青島的情愫，深深鐫刻在了禹仙新的心裡。也因為如此就埋下了與青島這個城市緣分的種子。「在醫院建設過程中，新區臺港澳辦和駐地街道辦也給予了我們很多幫助，共同克服疫情帶來的困難，保證了醫院順利建成並投入營運。」疫情之下，禹仙新卻愈加感受到來自這座城市的熱情。

禹仙新則認為開展公益講堂，能夠幫助到更多的民眾增進對健康口腔重要的了解。（圖／禹仙新提供）

開展「明眸皓齒」免費科普義診公益活動，向廣大社區居民進行免費口腔健康檢查；開展「牙周公益大講堂」「植牙公益大講堂」「兒牙公益大講堂」等活動，積極科普口腔健康知識；獲授「榮軍聯盟」成員單位，為現役、退役軍人提供惠利服務；走進韞山養老院，為老年朋友送健康……半年多來，青島寶島吾同口腔醫院開展了幾十場「請進來」「走出去」的公益活動，覆蓋不同人群，增進了市民對健康口腔護理和無痛口腔診療的瞭解。禹仙新笑說，公益活動是最好的「廣告」，青島寶島吾同口腔醫院在一次次公益行動中獲得了廣大社區居民的讚賞，更好地融入了新區大家庭。「我們的活動是被認可的，這對我們來說是很大的鼓勵，我們也有更大的信心和動力繼續做好高質量診療服務。」

2022年春節，受疫情影響，禹仙新和女兒留在山東過年。「看春晚、包餃子、守歲……很熱鬧、很溫馨。」禹仙新說，女兒身患疾病，但來到青島，在醫院同事們的愛護下，她欣喜地發現女兒逐漸變得開朗起來。「她會時不時問我說，媽媽我什麼時候能談戀愛呢。」談及女兒的變化，禹仙新面露溫柔，眼裏隱隱透著幸福。從臺灣到青島跨越千里，協助創建一家新的醫院，她坦言其實內心充滿忐忑。但也覺得「就像女兒慢慢愛上青島，對未來充滿嚮往，這樣一座美好的城市，這裡有這麼美好的人，我想我也一定會收穫幸福的人生。」