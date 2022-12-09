光隆(8916)近幾年發展走向「輕資產」，降低羽絨庫存量，由5年前的10~15億元，降至7~8億元，存貨周轉天數約在150~180天數。該「輕資產」的政策下，光隆拉高成衣營收比重，也讓光隆財務結構更具韌性。

光隆財務長張榮華今天表示，光隆目前營收結構，成衣約占6成，家紡2成，羽絨2成。羽絨過去的營收占比較高，且存貨量也需要較多的倉庫來置放，但近幾年在「輕資產」的策略下，羽絨高庫存策略轉為即時買進／賣出，降低了庫存「貨和資金」的堆積。

光隆幕僚長王瑞文副總表示，光隆的羽絨供應鏈包括台灣、歐洲和大陸，在台灣部分，主要集中在中部地區，也因此，光隆在台中南屯購入一筆300多坪土地，目前才剛拿到建照，未來將興建為住辦大樓，低樓層辦公區將作為光隆台中辦公室，方便和中部羽絨商連繫，而中、高樓層則作為出售。

王瑞文也解釋，「輕資產」策略下，羽絨低庫存其實也同時考量到大環境的變遷，首先是近3年的新冠疫情，造成羽絨價格波動加劇。二、全球央行升息，使高庫存的資金成本加重。

光隆今年第三季受惠於成衣表現亮眼，營業淨利與稅後淨利雙創歷史新高，營業淨利3.51億元，年增952.8%，稅後淨利3.7億元，年增3167.5%，EPS達2.78元。展望第四季，成衣業務接單穩定，單季營收仍可出現雙位數成長，佔營收比重有機會挑戰6成，預期光隆第四季合併營收仍將優於去年同期，全年合併營收可望挑戰新高。光隆看好2026年成衣佔營收比重將上看70%，帶動未來5年成衣事業部營收以雙位數成長。