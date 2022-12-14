台灣百貨業龍頭店-新光三越百貨台中店，砸下逾億元大規模改裝7樓家用樓層，引進全台最奢華10大精品床寢品牌專區、全台唯一空間香氛專業調香區、全台首創5大設計師家飾選物專區，今（14）日舉辦盛大開幕活動！值得一提的是，新光三越台中店7樓家用樓層，每年約可創造10億元的高額業績，居全台百貨家用樓層之冠。

新光三越百貨台中店今年11月中下旬，營收已超越去年全年的214億元（含稅），今年營收創新高已可確定；而截至本月13日止，營收已大幅成長15％。新光三越台中店長許宜敬表示，在7樓改裝助攻下，今年全年營收力拚240億元的歷史新高！目前2樓精名品樓層正在改裝中，預計明年農曆年前全新登場。

新光三越台中店近年來拚改裝，其中7樓擴大規模改裝升級，以「奢華頂級床寢x空間香氛謐境x風格設計選物」三大主軸延伸，匯集66家品牌，全新導入新櫃12家、中部獨家32家、全台獨家6家。今日開幕首日，由金鐘獎主持人黃子佼與「時尚女神」許維恩開箱台中新光三越7樓「輕奢造夢所」的時尚國度，探索人與空間的情感連結，為日常注入設計感、儀式感、奢華感，揭開居家輕奢生活提案的篇章。

其中，英國女皇御用床墊VISPRING、世界公認床王之稱Hastens、美國百年時尚衛浴KOHLER、全球新潮選物店-瑪黑家居、世界精品家飾專門店MITHUS，到歐美複合設計寢具CARRARA，整體包裝精品床寢衛浴、設計風格選物店、質感保養香氛，並結合米其林餐盤推薦餐廳與特色咖啡廳，重新詮釋輕奢居家的高端生活！

7F全新推出頂級居家四大天王品牌，跨越一個多世紀的傳奇品牌VISPRING，中部獨家櫃！鑑賞活動推薦Magnificence世紀之床，定價283萬1,800元，為英國皇室的人氣擔當，威廉王子與凱特王妃的御用床款；世界公認床王Hastens，中部獨家櫃，為瑞典皇室御用百年歷史手工床墊，亦是政商名流愛用之頂級床墊品牌，中部獨家推薦Vividus 210x210cm，售價932萬元，製程全手工打造，從尺寸、面料顏色、床腳材質等細節都可客製化。

享譽座椅之王-JORI，中部獨家櫃！為比利時皇家御用單椅，以漂浮無壓乘坐體驗，創辦人藉醫學背景，打造集美學、材質、工藝、機能於一身的完美家具，全台獨家推薦無重力休閒椅，台中店限定色限量優惠23萬6,000元；義大利燈王品牌Artemide，中部獨家！聞名世界燈具設計的翹楚，榮獲多項全球設計大獎殊榮，開幕限定Artemide Tolomeo Mini桌燈，原價19,300元，活動價13,000元。

此外，美國百年精品衛浴品牌KOHLER，將全台獨家專櫃獻給新光三越台中店！KOHLER廚衛雙代理商-馥珽國際總經理林耀量表示，KOHLER為全球最大時尚智能衛浴先驅，五星級飯店指定採用，並榮獲多次世界設計大獎，同時也受到全台知名建商的青睞而採用。

為歡慶新光三越台中店KOHLER專櫃新開幕，中部獨家Merlott廚具贈Eir智能馬桶（一組），原價308萬元，開幕價238萬元。林耀量說，「MERLOTT」玫珞廚具系列透過木紋、玫瑰金色、黑色鋁框與茶色玻璃的異材質混搭，以具未來感設計，結合智慧生活的電動操作。