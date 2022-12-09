副總統賴清德昨（8）在臉書表態決定參選民進黨主席，行政院長蘇貞昌今天表示，賴副總統有打電話給他徵詢意見，蘇貞昌表態支持但也提醒「有利有弊要深思」。台北市議員王世堅今聽聞此事再度暴怒，強調「蘇貞昌賴著不走才全是弊。」更酸蘇貞昌應該揮揮手不帶走一片雲彩，但是順便帶走那根撞球桿。

王世堅今下午受訪被問及蘇貞昌稱賴清德擔任黨主席「有利有弊」，王爆氣稱蘇貞昌賴著不走才全是弊，賴清德為了蘇貞昌賴著不走的阻礙，所以不得不在這個時候，親自出馬，以他清新改革正直的形象，來彌補蘇貞昌不走的缺憾，蘇貞昌講什麼呢？

王世堅呼籲蘇貞昌，不要把簡單的事複雜化，現在社會要求很清楚，四個字「責任政治」，蘇貞昌現在應該做得也很清楚，四個字「下台負責」，「還吱吱喳喳什麼呢？」蘇貞昌不走是留下惡名，四面楚歌，更造成賴清德跟民進黨要振衰起敝，「改革向前的最大障礙就是你蘇貞昌賴著不走」。

王世堅表示，蔡英文總統求的是歷史定位，敗選後，蔡總統第一時間就辭黨主席；反倒是有人該辭也只是口頭murmur幾句，蘇貞昌說辭了被挽留，真想走誰也留不住；真想賴誰也趕不走，就是請神容易送神難，這句話沒有想到是應驗在蘇院長身上

因此王世堅再次呼籲蘇貞昌，為國家做事應該是問過不居功，也是謙卑、謙卑、再謙卑的重要精神，希望蘇院長聽得下去這個勸，應該在開完票就立刻做的事，蘇院長應該瀟灑地揮揮手不帶走一片雲彩，但是順便帶走那根撞球桿。

至於有媒體問及，年前將進行內閣改組，蘇貞昌不辭閣揆遭外界揣測是為了牽制賴清德，對此王世堅表示蘇貞昌應該沒想那麼多，只是想賴在這個位子上，是不是有未盡之業自己不清楚，其實坊間有很多揣測，自己希望都不是事實。