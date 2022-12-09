台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)周五公告11月份自結合併營收為新台幣11.14億元，年增25.37%、月減0.21%；累計1-11月自結合併營收112.64億元，年增42.23%，單月及累計營收皆創同期最佳紀錄。

榮剛自今年3月以來已連續9個月達10億以上營收，全年營收可望再次突破歷史新高。公司表示，目前在手訂單已達8個月，第四季出貨比重將向高毛利產品組合靠攏，而且航太、能源、油氣接單比例已從上半年的3成增加到6成，高毛利訂單的成長態勢將延續至明年，整體獲利表現值得期待。

榮剛表示，除了持續深耕航太、能源、油氣等高值化產業之外，公司也在積極布局開發高階工具鋼產品，以進攻歐美日高端應用市場。此外，由於俄烏戰爭及中美關係的對立開啟新冷戰時代，歐美亞國家都積極擴展軍備，各國特鋼廠忙於製作國防訂單，排擠到一般工業需求而產生轉單效應，榮剛因能穩定供料且價格具競爭力，因此明顯受惠。

榮剛是台灣唯一生產國防用特殊鋼的公司，主要應用在砲管、砲彈、飛彈、坦克車等軍工用品的重要部件，未來若歐美日技術轉移讓台灣能自主生產國防武器，榮剛將是台灣唯一國防特殊鋼供應商，係軍工產業供應鏈的重要成員。