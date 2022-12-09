萬海航運（2615）今（9）日公布11月合併營收129.89億元，月減13.34％、年減43.27％；累計營收2,474.10億元、年增20.83％。萬海表示，主要受市場供需波動、運價修正及客戶持續調整庫存等因素影響。

據了解，萬海8日公布一筆10艘老船汰舊拆船的標單，標單要求買家需到綠色環保拆船廠進行拆解，以符合公司永續策略ESG高標準的要求。

對此，萬海回應，現行船隊中船齡超過20年的老船占20％以上，公司原本已有既定計畫進行汰舊，因此向日本造船廠續訂24艘3,000TEU新船補足運力，並於今年再向台船購買4艘。但由於前兩年疫情導致全球嚴重塞港，市場嚴重缺船，不得不暫緩舊船汰換計畫，以提供客戶足夠艙位出貨。但近期疫情趨緩，航運作業逐漸恢復正常，因應市場變動，兼顧各裝貨港的客戶出貨需求，部分航線與船型配置已經不合適，因此公司需要主動調整船隊規劃。

另方面，國際環保法規EEXI及CII將於明年1月1日生效，新船的油耗、碳排、能源效率，與老船相比，皆有優越的表現，綜合評估後，隨著新船陸續交付，萬海決定啟動既定的老船汰舊的動作，而到期的高價租船也將陸續退租，讓航線的運轉更環保及更有效率。