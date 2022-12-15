實踐ESG低碳辦公、符合全球永續報告協會GRI403-6工作者健康促進準則，震旦在今（15）日成立「未來辦公式」展示中心，結合智能與綠色辦公趨勢，提供「智能高效」、「節能減碳」、「環保永續」三大解決方案。

震旦「未來辦公式」從選用環保節能事務機、掌握設備碳排係數，以節律照明與AI空氣淨化，協助企業打造符合健康WELL辦公場域。

《數位轉型學院》院長詹文男認為，數位科技不僅為企業帶來契機，更改變產業的遊戲規則；未來數位科技應用正朝4.0邁進，每個產業都需要運用數位科技，實踐永續承諾與行動。

震旦辦公設備（OA）副總簡志遠表示，數位化已是落實ESG的關鍵要素，震旦「未來辦公式」展示中心提供多元解決方案，運用數位工具提升工作效率與職場幸福感，也是達成ESG的目標之一。

震旦多年來響應環保，推動「循環經濟」，透過舊機整新再生的過程，賦予舊機新生命，將事務機循環利用;並於今年12月與『看見．齊柏林基金會』公益合作，以《看見台灣》攝影畫面作為包膜設計，推出環保「齊心機」，其命名也象徵震旦攜手顧客「齊心」環保愛地球。

震旦「未來辦公式」展示中心展出「低碳辦公」應用場景，包含「智能高效」、「節能減碳」、「環保永續」三大解決方案，滿足企業高效、敏捷、永續需求。

「智能高效」解決方案上，提供數位管理流程，將事務機導入印量、資安、文件流程管理，透過數據監測節省企業成本，並建置資安防護提升文件安全。

「節能減碳」解決方案上，提供顧客低耗能環保標章的SHARP事務機。另外結合震旦IoT服務、智能客服中心與客服APP等數位工具，提供線上即時服務與回傳機況數據，減少人員往返降低碳排，並以印量管理數據進行碳足跡分析，提升綠色績效。

「環保永續」解決方案上，除了推出舊機整新環保「齊心機」外，針對健康辦公議題，亦提出「光與空氣」解決方案，以「人因節律照明」與「AI空氣淨化」，為員工打造健康辦公環境，不僅符合全球永續報告協會GRI403-6工作者健康促進準則，更可提升職場幸福感，協助企業降低耗能，邁向淨零碳排。