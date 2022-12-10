高雄國立科學工藝博物館日前到基隆國立海洋科技博物館參觀交流，雙方互相交流館內展示規畫以及策略，並希望藉由互相分享，能從中領略要領以及克服難處。科工館表示，未來結締成姐妹館，海洋環境與氣候變遷等主題可望成形，讓參館民眾能有不一樣的體驗。

科工館策展團隊8日由館長李秀鳳帶領下，前往海科館交流參觀，對於海科館的實境遊戲ARG與「潮境智能海洋館」印象深刻，表示海科館透過科技與活動網頁的結合，開發出沉浸式實境ARG遊戲，重新替常設展示廳創造新價值，讓參與者透過解密遊戲方式，以寓教於樂的方式認識展示內容。

海科館長陳素芬於座談會分享2019年上任海科館長後，她決定把「把劣勢當優勢來經營」，經過近4年重整以及盤點館內所有資源，朝「打造基隆海科館的專屬特色產品」目標前進。

陳素芬表示，以「周周有活動、月月有議題、季季有亮點」主旨，積極活絡海洋教育的創新推動，幾年下來推出許多具有特色及叫好的特展與活動。而更換常設展示廳需爭取鉅額經費，除了政府部門的經費外，與企業合作也是可行做法，若無足夠經費，以小額經費針對常設展示的某個展示主題進行局部更新或是優化展示也是海科館這幾年努力的作為。

李秀鳳表示，經由海科館無私的分享，得知大家都承受了許多壓力及挑戰，但全體努力後的成果是如此輝煌，整個團隊均以此為榮，令人稱羨。

李秀鳳指出，科工館也有自己的優勢及特色，期待未來也能在既有基礎下，更加壯大，專業形象更加鮮明，兩館未來締結成為姐妹館，攜手合作，創造更大的績效。

科工館表示，目前科工館有18個常設展廳皆具有非常豐富的展示內容，未來也可以運用這種方式，針對新課綱來進行更多的嘗試及發展。雙方未來結締後，科工館有望能推出海洋環境與氣候變遷等相關主題，提供參館民眾不一樣的體驗。