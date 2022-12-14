電動二輪車輕巧、方便不需考照，成為學生或移工組群最便利的代步工具！但因交通法規及車輛操作不熟悉，不僅違規增加，肇事率也攀升，影響其他用路人生命財產安全。大秀派出所特製作車牌樣式，由所長何易軒前往轄區工廠向移工宣導，為加深移工印象，還特別善用肢體語言來宣導，讓移工頻頻點頭表示「知曉」之意。

警方指出，新修正道路交通管理處罰條例於今年11月30日開始施行，騎乘微型電動二輪車須符合3大條件：第一，駕駛年齡需滿14歲；第二，駕駛向監理單位登記、領用、掛牌；第三，車輛需有投保強制車輛責任險，違規者則處依一定的罰緩。掛牌和投保皆有2年緩衝期，駕駛朋友們在有限時間內，仍應盡快申請牌照及投保強制險。

目前電動二輪車使用族群，以外籍移工占大多數，為讓移工朋友提升交通安全意識，警方為移工朋友準備多國語言的文宣品，宣導微型電動二輪車的相關法規。（警方提供）

台中市清水警分局轄區有鄰近工業區及台中港，目前電動二輪車使用族群，外籍移工占大多數，為讓移工朋友提升交通安全意識，清水警分局梧棲分駐所、安寧所、大楊所及大秀所等為外籍移工朋友準備英語、越南語、印尼、泰國等各國語言的文宣品，宣導微型電動二輪車的相關法規資訊，讓移工朋友行車安全，也守住自己的荷包。

清水警分局大秀所特製作車牌樣式，由所長何易軒親自前往轄區工廠向移工宣導，何所長為加深移工們印象，還特別善用肢體語言來宣道，讓移工一目了然頻頻點頭表示「知曉」之意。

清水警分局長游永中表示，「微型電動二輪車」正式納入牌照管理後，將減少電動車違規亂象，於交通事故上更容易釐清駕駛人和車主肇責。民眾騎乘微型電動二輪車應配戴安全帽、勿雙載、勿違停及勿酒駕；警方加強宣導與執法，以維護用路人生命財產安全。