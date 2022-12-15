為了鼓勵資深移工留台，勞動部今年推動「中階技術人力」，曾遭質疑成效不佳，經勞動部大力推動後，截至9日為止，已受理2562人、核准1540人，卡關的原因以技術文件未齊全最多，且原本因為疫情原因的聘僱許可展延，也僅至今年年底為止，預估申請人數會越來越多，可望在明年年底1萬人成為中階技術人力的目標。

據統計指出，申請的1540人中包括社福類778人，其中主要為家事移工達766人，產業類762則有人，並以製造業達738人最多。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦表示，經過多次宣導後，每個月申請的人越來越多，且隨著疫情趨緩、聘期不再展延，而技術門檻放寛可採用如自評、薪資加成等，相信可望達成明年年底1萬人目標。

陳昌邦舉例，如某使用EXTRA至20％的事業單位，光就業安定費加基本工資就超過3萬6000元，如果採用中階技術人力後不用再繳交就業安定費，薪資達3萬5000元也免技術門檻，還不計入移工名額中，對僱主而言更有利；家庭看護工則因薪資已調整至2萬元、加計就業安定費及加班費已達2萬4000元，且雇主可採用自評等方式達成技術門檻，僱主也可更長久的聘用移工，對僱主也有好處。

陳昌邦提醒，如果產業類移工要轉換成中階技術人力，薪資給付應達3萬5000元才免技術門檻，機構類社福移工則要3萬1000元、家庭類需達2萬6000元，如果薪資低於上述水準，則應檢附相關技術門檻佐證，以免送件時卡關。

如某位於桃園市成立60餘年經營人造纖維加工絲業的製造業雇主，已陸續申請留用8名資深移工轉任為中階技術人力；該雇主表示，深移工繼續留用聘僱，可避免已培育具有一定技術水準的資深移工，被迫限期返鄉或被其他國家所挖角，也能大幅減少培育人才的時間與成本；轉任為中階技術的移工也表示，離鄉背井來我國工作，很多同鄉都會擔心工作年限一到就無法繼續留下來，轉換成中階技術人力後除薪資待遇有明顯提升外，也能對家庭經濟更有保障。

勞動部呼籲更多雇主，詳加瞭解政府所推動留用中階技術人力相關政策後，可以廣為運用，並為企業長期發展提供所需穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力。