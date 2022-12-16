國際人權組織、監察院等長期關注我國家事移工權益，為了加強家事移工認知權益，勞動部明年起推動家事移工「移工一站式服務」，要求雇主應要在移工入境5日前完成登錄，否則移工就無法入境，預估明年會有5萬對移工及雇主受影響。

勞動部現行提供移工「機場服務站」，但時數僅1小時，挨批宣導不足，因此擴大成3天2夜的「移工一站式服務」、時數增加至8小時，提供免費登錄、免費入住、免費接送及免費食宿外，還有相關勞動權益課程讓移工知悉，並同時辦理聘僱許可、居留許可、職災保險、全民健保及入國通報生活照顧檢查等，也減少雇主申請負擔。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國提醒，雇主應在移工入境前5日內完成線上登錄，如果未完成登錄，移工就無法登機來台，而入境講習期間，雇主應支付移工薪資，而且依法在入境次日內3個工作天應完成健康檢查，意謂移工完成一站式服務後應在當天或次日完成健康檢查，否則恐挨罰。

蘇裕國說，未來也會持續擴大移一站式服務對象，而海洋漁工可望納為下一波優先對象。