藝人包小柏的愛女因患罕見疾病，不幸於去年12月20日病逝，得年22歲。包 小柏曾捐出骨髓給愛女，無奈移植失敗，懊惱此舉「衍生出更嚴重的後果」，如今愛女逝世已滿一周年，他20日在私人臉書PO出父女合照悼念，傷心哀號：「Dad至今還無法將妳完全放下！」

包小柏2015年到2016年間，疑似因為擔憂女兒病情，烏黑的頭髮逐漸變白。2019年他在臉書透露，曾試著捐出自己骨髓救愛女卻匹配失敗，難過地說：「做為捐贈者、妳的父親而言，內心充滿萬般希望與不安，希望的是移植成功，不安的是半相合給妳帶來巨大的排斥可能，經過了一年證明一切計畫失敗，衍生出更加嚴重的結果，『信』這個字從此在我心中抹滅。」

包小柏(右)與女兒感情很好。(圖/包小柏 FB)

最終包小柏的女兒與病魔奮鬥2年後不幸病逝，當天他在臉書感嘆：「今早10：44分我失去了一生最愛，小女去當了天使。謝謝妳來到包家22年4個月，此後爸爸將會永遠永遠陪著妳。我們回家了」。時至今日，包小柏仍無法接受女兒病逝，哀傷說道：「連過去每天跟妳額頭碰額頭的頭髮至今都捨不得剪，不時無刻的都還當妳依然過著日常」。

包小柏盼望女兒在另一個世界有好好生活。(圖/包小柏 FB)

此外，包小柏也心痛稱自己和家人每2周去看她，已經是最盼望、最無畏風雨的行程，並說：「今天打算給妳換一些過去家庭出遊生活照片，昨晚也把妳手機及電腦內私人的影音照片備好了一份隨身碟帶過去給妳，讓妳在哪過著無病痛且溫暖美好的生活，想妳、愛妳。」，字句透露出對寶貝女兒的無盡思念。