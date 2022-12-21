防疫再放寬！ 陸明年1月3日全面開放入境 12:052022/12/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據香港衛視報導，中國大陸將於明年1月3日起全面開放入境。（示意圖／中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港衛視報導，根據其了解到的最新消息，中國大陸將於2023年1月3日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優化為「0＋3」的政策，這也意味著中國大陸在新的一年，即2023年起將全面開放。 澳洲前國防官員：中澳爭端將逐步緩解 戰備危機 德國「美洲獅」壞光光 德防長：痛苦的挫折 《興櫃股》愛爾達擁大力神盃 MOD今年收視總冠軍 #大陸 #防疫 #入境 #0+3 #隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸今年GDP增長預測 世銀下修 04:102022/12/21 全球財經 安保三文件 考驗中日關係 04:102022/12/21 時論廣場 中國通陸克文 出任澳洲駐美大使 04:102022/12/21 國際大事 入境大陸隔離 形同已縮短至5天 04:102022/12/21 話題觀察 《鋼鐵股》鋼市供需趨平 中鴻拚下季轉盈 08:482022/12/21 財經 海外看世界》重視韓國的戰略緩衝區作用（伍國） 07:552022/12/21 海納百川 專家傳真－全球經濟 如同平行世界的2023 04:102022/12/21 專題周報 《科技》北美雲端需求獨撐 明年伺服器出貨看增4.3% 11:482022/12/21 財經 中信ESG金融多重資產基金 1／9開募 04:102022/12/21 投資理財 操盤心法－Fed偏鷹餘震不斷 大盤線型壓力增大 04:102022/12/21 證券．權證 美表態願提供疫苗 助大陸遏制新冠疫情 10:312022/12/21 兩岸 商品期貨趨勢專欄－原油期 中性偏空看 04:102022/12/21 證券．權證 中美角力再加劇 美國會出手 審查美企在陸投資 04:102022/12/21 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－航運期 留意陸解封議題 04:102022/12/21 證券．權證 鴻元生技 參展2023台北國際烘焙展 04:102022/12/21 產業．科技 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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