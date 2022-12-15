台中市警局少年隊14日舉辦新舊任志工中隊長交接，並表揚37名服務優異的志工，少年隊2019年培訓第一批戲劇志工，期間人數從10多人成長至今年已有30餘位。今年將推出宣導新戲《回不去的忘憂夢》，融合反毒、反鬥毆等各項議題，宣導犯罪預防觀念。

少年警察隊14日舉辦112年新舊任志工中隊長交接暨111年志工頒證典禮，並表揚37位服務優異的志工。少年隊指出，志工中隊自2019年培訓第一批戲劇志工，當時參與戲劇之志工僅僅10多人，靠著彼此的協助配合及信任，征戰各高中職及社福單位，廣受好評，現在穩定參與戲劇演出有30多人，已成為少年隊志工中隊特色。

戲劇志工尤其在培訓期的一至三月排除萬難參與一周2次的排練，今年度年度大戲《回不去的忘憂夢》，講述與祖母相依為命的的小梅因為長期缺乏父母關愛，加上學校面臨人際問題，將生活中心放在網路交友上，又因遇人不淑，引發後續一連串法律問題。全劇以青少年家庭結構議題，融合竊盜、詐欺、毒品、聚眾鬥毆以及網路使用安全等議題，透過戲劇方式帶給青少年正確犯罪預防之觀念。

少年隊指出，志工中隊在遵守防疫規定的前提下，服務不中斷，行政支援、戲劇及設攤宣導持續進行，111年志工參與服務人次合計564人，服務時數共計1742小時，設攤宣導受益人次計3753人次，戲劇宣導受益人次計2611人次。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。