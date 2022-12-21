東港安泰醫院選在耶誕節前夕舉辦「育兒健康講座暨聖誕嘉年華會」，由小兒腸胃科李文杰醫師主講「嬰幼兒便秘」及營養師楊桂貞衛教「嬰幼兒副食品添加原則」等主題，提供家長相關知識。（東港安泰提供／謝佳潾屏東傳真）

東港安泰醫院選在耶誕節前夕舉辦「育兒健康講座暨聖誕嘉年華會」，由小兒腸胃科李文杰醫師主講「嬰幼兒便秘」及營養師楊桂貞衛教「嬰幼兒副食品添加原則」等主題，提供家長相關知識。（東港安泰提供／謝佳潾屏東傳真）

東港安泰醫院承辦衛福部「幼兒專責醫師制度計畫」至今3年，不僅透過「安泰幼兒專責醫師諮詢Line社群」提供家長線上諮詢、疾病照護及健兒知識，還結合社區幼兒園舉辦親子共讀及親子創作故事接龍等活動，獲得家屬們熱烈迴響。

安泰醫院兒科主任林世雄指出，從3年前承辦衛生福利部「幼兒專責醫師制度計畫」的照護服務後，便透過兒科專責醫師專業、專人的健康管理，讓未滿3歲以下幼兒得到適時且連續性健康照護，包括照護諮詢、兒童健檢、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程規劃及關懷等。

此外，還結合社區幼兒園舉辦親子共讀及親子創作故事接龍等活動，讓孩子在有愛及安全的環境中快樂成長。

林世雄說，3歲以下幼兒的家長可藉由加入幼兒專責醫師制度，透過「安泰醫院Line群組」線上諮詢，群組內提供家屬疫情期間各種疾病資訊、疾病的居家護理照護、正確的用藥知識，並提供即時線上掛號服務，讓幼童及家屬更方便快速的就醫。

同時，也會不定期於社區及院內舉辦育兒團體講座，讓家屬與專業的醫師面對面交流，藉以提升屏東地區兒童高水平的醫療服務。

為此，院方也選在耶誕節前夕舉辦「育兒健康講座暨聖誕嘉年華會」，由小兒腸胃科李文杰醫師主講「嬰幼兒便秘」及營養師楊桂貞衛教「嬰幼兒副食品添加原則」等主題，提供家長相關知識，此外，院方還精心準備耶誕禮包，贈送給每位參與的孩童及家屬，透過耶誕節活動，向民眾宣導幼兒專責醫師制度的醫療服務及嬰幼兒腸胃道照護。