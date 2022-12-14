曾獲選「台灣100 MVP最有價值經理人」的IBM前經銷通路業務發展經理高啟輔，2015年向公司申請留職停薪竟遭逼離職，他提起民事訴訟，2020年獲判勝訴確定、僱傭關係存在；公司後來安排他分公司上班，他無意願轉任又遭公司解僱，他提告後，台北地方法院判決僱傭關係存在，公司須從2021年12月1日起到復職日止，按月給付他薪水16萬5741元，並補發薪資、利息共約900萬餘元確定，可上訴。

高男表示，他從1996年受僱擔任系統工程師，2015年擔任經銷通路業務發展經理月薪16萬5741元，他打算轉職到其他部門，但公司以軟體部門人事凍結為由終止轉職程序，讓他原任職務已由他人補實，他先辦理留職停薪。

高說，他在留職停薪期間原告多次表達復職意願，公司未予置理，為保障自身權益，他不得不訴請回復工作，經最高法院2020年8月31日判決確定，他與公司僱傭關係存在。

高男指出，公司在去年對外宣布成立勤達睿公司要他轉任，但他表示無意願轉任勤達睿公司，並促請公司儘快提供具體職務，但最後公司未履行安置義務，終止僱傭關係。

台北地院認為，公司確有業務性質變更而有減少勞工之必要，然未能善盡安置義務，終止勞動契約仍於法未合，判決高與公司的僱傭關係仍然存在，須從2021年12月1日起至高男復職日止，按月於給付他16萬5741元。