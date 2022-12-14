黃姓女子和鄭姓男子結婚8年、人工受孕3次失敗鬧離婚，鄭男跑到醫院將剩餘3顆胚胎銷毀，黃女發現不爽提告求償113萬元。一審高雄地院認為鄭男沒依合約繳納保存費用，銷毀胚胎無不妥，判黃女敗訴。二審高雄高分院認為，銷毀胚胎時黃女鄭男還在進行婚姻訴訟，兩人仍有胚胎共有權，改判鄭男敗訴，需賠償黃女6萬餘元定讞。

黃女及鄭男2008年結婚，8年來無法生育，因此尋求某診所幫忙，取得年輕女子捐贈的7顆卵子，與鄭男精子受孕形成6顆胚胎。2016年12月底，診所先將1顆受孕胚胎植入黃女體內後失敗，2017年2月再植入兩顆胚胎仍失敗，3次人工受孕均告吹。

2019年4月黃女及鄭男兩人簽字離婚，同年9月，鄭男拿著戶籍謄本、身分證跑到診所要求銷毀胚胎，診所同意後銷毀。黃女事後得知不滿，提告向鄭男和診所求償113萬元。

一審時，診所主張鄭男一直沒有繳納保管胚胎的費用，雙方合約也有載明若逾期未繳保管費，視同放棄胚胎所有權，因此銷毀胚胎並無不妥。鄭男也稱銷毀的胚胎卵子非黃女所有，法官依據合約書內容，判定診所銷毀胚胎並無不妥，判黃女敗訴。

黃女不服上訴，主張當時兩人離婚是因為鄭男出軌，離婚後3個月便提確認婚姻關係存在之訴，診所未經她同意就銷毀胚胎，診所、鄭男須賠償胚胎損失及精神慰撫金共113萬元。

鄭男辯稱，銷毀胚胎當下與黃女仍屬合法離婚狀態，何況胚胎卵子又不是黃女的，無從衍生出身體權或人格權。

法官認為，銷毀胚胎時黃女及鄭男兩人婚姻關係仍在進行中，鄭男要求診所銷毀胚胎做法確實侵害黃女胚胎共有權，須賠償黃女6萬餘元。診所依合約銷毀胚胎無責免賠，全案定讞。

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