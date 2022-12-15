南韓首爾梨泰院，在今年萬聖節發生人群踩踏傷亡事件。即將跨年，台北捷運公司祭出3大措施，除了加強人員舉牌宣導及運用「捷運人流資訊管理系統」，也將首次擴大「淨空緩衝區域」。北捷呼籲民眾，謹記跨年3要訣「不要推、不要擠、保護別人和自己」，快樂出門平安返家。

北捷表示，針對人潮擁擠有防範措施，會做人數控管、加強管制；配合引導疏散群眾，加派人力幫忙，從5人增至15人。重點地區包括市府前廣場，捷運市政府站、國父紀念館站、台北101站、象山站。

擴大「淨空緩衝區域」，會在人潮最多的市政府站2號出口、台北101／世貿站5號出口實施，把管制範圍往外推1公尺，現場加派人力舉牌宣導，同時運用「捷運人流資訊管理系統」，做為指揮中心估算容留人數及判斷基準，即時執行車站人潮管制。

配合12月31日跨年晚會活動，除了小碧潭支線、新北投支線，北捷依例連續42小時營運不收班，從12月31日6時起至明年1月2日凌晨零時；貓空纜車延長營運至凌晨2時，視人潮至疏運完畢為止。

北捷建議旅客下載「台北捷運GO」APP，方便提早規劃行程，進站前先透過「動態資訊」功能，查詢路線擁擠度，了解乘車路線人潮情況，找出替代路線；進站後再使用「車廂擁擠度即時告知功能」，掌握進站列車人潮狀況，避開人較多的車廂。

板南線、淡水信義線，自31日晚間7時起，以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2到3分鐘，淡水信義線則是3分鐘。淡水信義線晚間7點過後，均延駛至象山站，其他路線也會視人潮彈性調整班距。