全世界第一座元宇宙實境體驗館ANIVERSE KEELUNG，17日晚間正式進駐基隆舊火車站。基隆市長林右昌表示，這不僅是全球首座元宇宙體驗館，同時也是基隆市港再生標竿計畫的的成績，為這座港灣城市打開科技旅遊與娛樂文化新扉頁。
林右昌表示，今年6月城市博覽會受國人矚目與好評，我們在市中心完成市港再生標竿計畫，從城際轉運站、國門廣場、海洋廣場到郵輪廣場的串接，讓基隆變成台灣的海洋國門。
隨著這項計畫的落實，來自台灣的國際體感大廠，智崴集團搶全球之先，在基隆市政府協助下，將匯聚多年體感產業經驗與能量，投入ANIVERSE KEELUNG，為這座港灣城市打開科技旅遊與娛樂文化新扉頁。
林右昌在致詞時特別感謝智崴集團董事長歐陽志宏，目光獨具選在基隆落腳，這是我們很重要招商成就，智崴科技進駐舊火車站，代表基隆從過去港口、休閒、觀光的城市，現在結合科技最新虛擬技術與元宇宙的概念做整合，這是全台灣、也是國際首座元宇宙實境體驗館，這是基隆的光榮，對基隆城市品牌、商業消費環境，會有很大的提升。
智崴集團表示，ANIVERSE KEELUNG結合Any與 Metaverse雙詞彙，象徵一道打破虛實界線、自由穿越多重宇宙的任意門，將這座城市交通運輸命脈，轉化為引領這座島嶼，前往未來的重要里程碑，場域採科技工業風，保留既有場域元素，在流動動線上規劃一系列體感體驗。
吸睛充滿蒸汽龐克風格「戴爾塔飛艇」，讓觀眾在乘載希望的巨大氣囊下，從火焰燈光的特效開啟旅程，接著直上3000公尺的高空視角，宛如翱翔天際俯瞰世界美景；備受各界期待的「阿爾法航艙」，玩家戴上3D視鏡後，將與世界經典《小王子》共創奇幻探險。館內還有愛普森航線和拉姆達賽道多項專利體感設施，大小朋友獲得驚喜與滿足。相關資訊歡迎追蹤官方臉書粉絲專頁(官網：aniverse.com.tw)
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