基隆市長林右昌與智崴集團董事長歐陽志宏共同體驗充滿蒸汽龐克風格的「戴爾塔飛艇」。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

全世界第一座元宇宙實境體驗館ANIVERSE KEELUNG，17日晚間正式進駐基隆舊火車站。基隆市長林右昌表示，這不僅是全球首座元宇宙體驗館，同時也是基隆市港再生標竿計畫的的成績，為這座港灣城市打開科技旅遊與娛樂文化新扉頁。

林右昌表示，今年6月城市博覽會受國人矚目與好評，我們在市中心完成市港再生標竿計畫，從城際轉運站、國門廣場、海洋廣場到郵輪廣場的串接，讓基隆變成台灣的海洋國門。

隨著這項計畫的落實，來自台灣的國際體感大廠，智崴集團搶全球之先，在基隆市政府協助下，將匯聚多年體感產業經驗與能量，投入ANIVERSE KEELUNG，為這座港灣城市打開科技旅遊與娛樂文化新扉頁。

林右昌在致詞時特別感謝智崴集團董事長歐陽志宏，目光獨具選在基隆落腳，這是我們很重要招商成就，智崴科技進駐舊火車站，代表基隆從過去港口、休閒、觀光的城市，現在結合科技最新虛擬技術與元宇宙的概念做整合，這是全台灣、也是國際首座元宇宙實境體驗館，這是基隆的光榮，對基隆城市品牌、商業消費環境，會有很大的提升。

智崴集團表示，ANIVERSE KEELUNG結合Any與 Metaverse雙詞彙，象徵一道打破虛實界線、自由穿越多重宇宙的任意門，將這座城市交通運輸命脈，轉化為引領這座島嶼，前往未來的重要里程碑，場域採科技工業風，保留既有場域元素，在流動動線上規劃一系列體感體驗。

吸睛充滿蒸汽龐克風格「戴爾塔飛艇」，讓觀眾在乘載希望的巨大氣囊下，從火焰燈光的特效開啟旅程，接著直上3000公尺的高空視角，宛如翱翔天際俯瞰世界美景；備受各界期待的「阿爾法航艙」，玩家戴上3D視鏡後，將與世界經典《小王子》共創奇幻探險。館內還有愛普森航線和拉姆達賽道多項專利體感設施，大小朋友獲得驚喜與滿足。相關資訊歡迎追蹤官方臉書粉絲專頁(官網：aniverse.com.tw)