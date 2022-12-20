基隆市警察局保安警察隊20日上午遭基隆地檢署及台北市調查處士林調查站搜索，並帶走一名30餘歲的張姓警員。據瞭解，基檢與士調站正在調查一起賭博案，警方表示將全力配合檢調偵辦。

基隆市警察局20日稍早證實確有檢調人員持搜索票到保安隊進行搜索，並沒有帶走電腦設備，僅針對相關資料及證據搜索。並帶走一名張姓警員。據了解這次的搜索與賭博案有關，細節檢調單位正在釐清。基隆市警局表示將全力配合檢調偵辦。