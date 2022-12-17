新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室，高虹安以60萬元交保候傳。不過今（17）日藥師林士峰就在臉書上表示「這種包裝合法的權力，其實只是在執行某種霸凌，不是真正的正義，司法機關把自己玩殘了，正義如何伸張？人民如何信任？」同時更猛轟1450，「台灣已經政黨輪替三次，每次都是帶著仇恨在選擇，只是讓國家陷入下一個死循環」，引發討論。

林士峰今日在臉書上分享了一位網友所言，「選擇性的正義，不是真正的正義，針對性的正義，不是真正的正義」，更表示「台灣已經政黨輪替三次，每次都是帶著仇恨在選擇，只是讓國家陷入下一個死循環。我們應該要思考的不是下架誰，才做選擇，而是要推舉誰上去，國家才能正常」。

林士峰指出，「負面選舉已經主導了台灣二十年，藍綠食髓知味，每每聚集著討厭誰，必須集中選票，就足以拉上自己的人上位」，而從高虹安案來看，林士峰質疑「那麼多仇恨著高虹安的人真的那麼在意60萬公績金的正義嗎？」林士峰更接著說，「不，你只是因為民眾黨，因為柯文哲，因為柯是民進黨出身的怪物卻沒替民進黨打下江山，所以你們痛恨柯文哲、民眾黨，進而痛恨高虹安罷了」。

最後林士峰更指出，偏偏我們國家有那麼多不明事理的人，就算新竹市一堆的凱子建設，一堆花了大錢卻沒收到應有效果的建設，接替林智堅之後的沈慧虹，竟然還拿的到7萬7504票。林士峰也感慨，「沒為什麼，因為沈慧虹是民進黨，是代表台灣人的本土政權延續，再爛再差，非綠不投的人就是那麼多」。