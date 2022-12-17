新竹市長當選人、立委高虹安涉嫌詐領助理費案，檢調15日兵分8路，搜索高虹安立委辦公室，高虹安以60萬元交保候傳。對此，前立委沈富雄16日就表示「今天高虹安如果不是因為選上市長，馬上就要就職，檢察官不會通知立法院，就算檢察官敢通知立法院，立法院也不見得會同意，所以這個案子的政治意味是非常濃的」，引發討論。

沈富雄16日在網路節目《少康戰情室》中表示，對於民進黨前主席施明德提醒高虹安案照步來，不要讓人民覺得民進黨「選輸起痚呴」(台語稱哮喘為痚呴)，他認為，這個「痚呴」的意思就是說「不甘願、想翻案」，那我們選輸就要願賭服輸、願選服輸。沈富雄更提及，「今天高虹安如果不是因為選上市長，馬上就要就職，檢察官不會通知立法院，就算檢察官敢通知立法院，立法院也不見得會同意，所以今天這個案子的政治意味是非常濃的」。

最後沈富雄也表示，「因為新竹是一個小地方，但新竹市長這個位置，當時是三個黨都選得很有問題，而高虹安這個位置得來不易，今天搞成這樣是新竹市和高虹安的不幸」。