台南市在九合一前後接連發生多起大案，從爐碴案、學甲88槍槍擊案再到經發局長陳凱凌收賄案，引起全台矚目。前立委沈富雄今（23）日就在節目《少康戰情室》中指出，台南人對當地官員、民代都特別容忍，缺乏政黨輪替，才會導致那麼多弊案發生。

沈富雄指出，台南是他夢中永遠可愛的故鄉，但現在已經變成沉淪的故鄉，台南黑道恐怕不只一股，高機率比兩股還要多，結論就是當地充滿了黑道。他強調，台南一直都是民進黨執政，是一個綠油油，擺西瓜都會當選的地方，直言沒有政黨輪替的情況下，再好的地方都會變爛。

沈富雄認為，台南市的民眾在接受訪問時，都會給地方政府、民代五顆星，那是因為台南人很綠，對當地官員、民代沒那麼嚴格，眼裡面都把他們當金孫看，才會導致這樣的結果。

對於民進黨副秘書長林飛帆砲轟前民進黨中執委郭再欽，沈富雄表示，林飛帆說的東西造成了很多衍生效果，他有辦法收拾嗎。沈富雄同時也表達對藍營前台南市議員謝龍介的惋惜，稱這次九合一選舉中，民怨差點就爆發了，他運氣實在不夠好，就差這麼一點點。