基隆市長當選人謝國樑20日下午在臉書發文表示，林市府將約聘僱及臨時人力全部留任不動，他將在上任後，全面檢討約聘僱及臨時人力，以提升行政效率及市民期待。基隆市府發言人游本明則表示，每年市府都會檢討約聘僱及臨時人員，檢討不適任人員，並沒有全面留任。

謝國樑20日下午在臉書發文表示，他正努力進行市政人才徵詢，目前祕書長人選已經確定，需待行政簽調公文作業完成後公布；25日就任後，也會先進行文化局及觀銷處首長的任命。

至於其他人事變動，除已確認八位政務官與林右昌市長同進退，以及地政處長蘇昱彰將於明年一月十六日屆齡退休外，其餘人事都還沒有確認，謝國樑表示，在年節前夕，基於尊重市府同仁的就職權利，暫不評論。

謝國樑說，他在了解市政及市府人力狀況的過程中，一直思考如何讓公部門的運作與管理能夠更具有彈性與效能。他認為，隨著台灣社會歷經多次民主輪替，民眾對於公務部門的執行效率與期待越來越高。而且，在科技進步與疫情改變生活型態後，政府本來就應該調整，優化及改進執行效能。

謝國樑指出，林市府約聘僱與臨時人力明年全部留任不動，就是鄉愿且不適宜的作法。他認為應該有所檢討，汰換新血，仿企業的執行效率與經營模式，才能增加彈性與活力。在組織中建立競爭性的機制，既提高行政效率，也能導入新血，讓更多具有創新思維的人才，服務社會。

謝國樑說，他將會在上任後，全面檢討市府約聘僱及臨時人力。他也透露，或許在執行上會遇到撞擊與挑戰，但他認為，好的人才就如同活水，能夠帶動組織團隊飛快運行，當團隊充滿彈性，注入活力，也將拋去僵化制式的外衣，「新人才，新思維，創造無限可能」，他將打造具有競爭力的團隊，一起為基隆市民好好的拚市政。

但對於謝國樑的說法，基隆市政府發言人游本明表示，謝國樑市長可能有所誤解。基隆市府每年都會檢討約聘僱與臨時人員，汰換不適任人員，今年也同樣依往例與規定辦理，有部分人員檢討後並未續聘，並沒有全部留任。