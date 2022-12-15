基隆市長林右昌（圖左）表示，他與謝國樑（圖右）的對談非常融洽。（張志康攝）

基隆市長當選人謝國樑15日帶領準副市長邱佩琳等人，拜會基隆市長林右昌，在市政交接上，雙方取得共識，將透過參議楊桂杰聯繫相關局處，向新市府團隊說明。另外，謝國樑也盛讚林右昌主政8年是市民最珍貴資產，並邀林參加今年底的跨年晚會。

謝國樑與林右昌會面後，舉行了前後約40分鐘的閉門會談。會後雙方共同接受媒體聯訪，林右昌說，雙方在非常融洽的氣氛下進行會談，他就市府狀況和幾項重點與謝國樑分享，並特別說明基隆捷運、基隆城際轉運站、基隆塔等建設。

林右昌表示，謝提出希望能在正式上任前，盡力瞭解市政狀況，經過會談後，雙方決定將透過楊桂杰聯繫相關局處，由副處長等市府同仁，向新任局處首長說明，期於25日上任前，讓新團隊能在最短時間瞭解最多業務，以利後續市府施政的推動。

林右昌強調，他與謝國樑都同意，雙方共同的願望與期待是讓基隆市有更好的發展，因此，現在的市府團隊會全力協助新團隊所有成員的需要，讓未來市政能更順利推展。

謝國樑則表示，距離他正式上任還有10天，他所延攬的新任局處首長都是想做事的人，希望在就任前更深入瞭解市政；他非常感謝林右昌願意大力幫忙，他認為，林右昌在市政努力8年是市民最珍貴資產，他也拜託林右昌，就任後還能夠諮詢請教林右昌。林右昌則表示，不論未來他是否有公職在身，他永遠是基隆市民，若能對基隆市有助益，都願意全力協助。

基隆市長當選人謝國樑（圖右）邀請林右昌出席12月31日的跨年晚會。（張志康攝）

謝國樑也在聯訪當下，邀請林右昌一起參加跨年晚會，謝國樑表示，市民如果看到新舊市長合體為新年度祝福一定會非常開心。