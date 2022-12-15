很多人認為越晚退休領到的勞保退休金越多，不過理財專家艾倫強調，其實65歲才申請退休，並不一定比60歲的時候提前申請退休領到更多。他分析，老年給付提早5年申請，可以先領走100多萬，其實不見得不划算或是比較少。

艾倫在《艾倫的理財研究室》YouTube頻道裡提到，假設某人從25歲就開始工作，到65歲才申請退休，他的勞保退休金最高可以每個月領2萬8396元，如果他在60歲提前申請退休，每個月可以領到的退休金變成1萬9887元。

雖然單從數字來看，好像65歲申請退休比較划算，但其實60歲也多領了5年，先領走了119萬元，艾倫以該案例為例，如果他在工會投保，這5年的時間還要多繳勞健保費近25萬元，這些先領的錢，加上省下來的錢，就已經逼近150萬。

艾倫更強調，60歲提前申請勞保退休金，還是可以繼續工作，並不代表收入會中斷。經換算，如果65歲之後才申請老年給付，要領回60歲就申請的金錢差額，需要花費將近14年的時間。

艾倫提到，勞保越晚領越多，只適合完全靠勞保年金的退休者，因為這類人退休之後就完全沒有工作收入，得盡可能把勞保月退金額提高。