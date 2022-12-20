麥當勞餐點多樣，深受民眾喜愛，一名男網友表示，走進麥當勞只要對店員喊通關密語，「我要點一個漢堡」，就能買到30元的隱藏版漢堡，漢堡內含牛肉、芥末醬、洋蔥、酸黃瓜及番茄醬，與吉式漢堡相比少了起司片，售價卻便宜15元，他大讚非常便宜，貼文令許多網友驚奇，「從小吃到大都不知道」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，到麥當勞想買隱藏版漢堡，只要跟店員說通關密語，「我要一個漢堡」，若碰到站櫃檯的店員是新人聽不懂，可以跟對方說，「我要一個30元的漢堡。」他表示，漢堡其實就是吉式漢堡少了起司片，但吉式漢堡單點要45元，漢堡只要30元，裡面同樣有牛肉漢堡排、酸黃瓜、番茄醬等，大讚非常便宜。

麥當勞官網上真有「漢堡」這品項。（圖／翻攝自麥當勞官網）

貼文上線，網友紛紛留言，「滿有趣的我第一次知道」、「很可愛欸！第一次聽到漢堡，從小在麥當勞吃漢堡都是雙層牛肉吉士堡」、「我從小到大吃這麼久麥當勞都不知道」、「我完全不知道居然還有這個可以點，而且連包裝都有」、「好酷，謝謝你分享」、「感覺吃不飽」、「這樣就要30元，不覺得很貴嗎？」

根據麥當勞官網顯示，真的有「漢堡」這個品項，用料包括牛肉、芥末醬、洋蔥、酸黃瓜及番茄醬等，是麥當勞隱藏版的經典漢堡。