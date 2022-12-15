美國聯準會（Fed）周三會後宣布升息50個基點（2碼），符合市場普遍預期，該央行並下修明年經濟成長預測至幾近停滯，同時大幅調升失業率預測，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後的記者會上表示，即使經濟可能走向衰退，聯準會明年仍將進一步升息，因為美國央行若未能更牢牢控制住通膨，勢必得付出更大的代價。

●聯準會決議與聲明

基準利率調升50個基點，介於4.25%～4.5%，創下2007年以來的15年新高，但較之前連續4次升息75個基點縮小收緊力道，此決議符合市場普遍預期。

決策聲明指出，聯邦公開市場委員會（FOMC）認為美國的通膨仍然偏高，供需仍然失衡，消費者支出和企業產出增長溫和，就業穩健成長，失業率仍保持在低點。決策官員認為持續提高利率區間目標將是合適之舉。此外，央行將按5月發布的原定計畫進行縮表，持續削減持有之美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS），也將密切關注多次升息後累積的影響，以及政策效果的滯後性。與前次會議相比，本次會議聲明沒有太大的差異。

●經濟預測、利率點陣圖

FOMC預測明年將進一步升息，直到2024年才會降息。

該委員會19位決策官員對2023年的利率預測介於5%～5.25%，其中位數為5.1%，高於9月預估的「最終利率」4.6%，也超出會議召開前市場的普遍預期。由於近來美國通膨降溫，經濟學家和操盤手預期聯準會的基準利率最終應該不會升破5%。

聯準會下修明年經濟成長預測，並上修通膨和失業率預測，顯示持續升息將給美國經濟帶來更大的衝擊。

經濟成長預測：2022年實質國內生產毛額（GDP）成長率預測中值從9月預估的0.2%上修至0.5%；2023年實質GDP成長率預測中值從9月預估的1.2%大幅下修至0.5%。2024年成長預測從1.7%下修至1.6%，2025年成長預測維持不變，為1.8%。

失業率預測：2022年失業率預測中值從9月預估的3.8%下修至3.7%，2023年預測從4.4%上修至4.6%，2024年預測從4.4%上修至4.6%，2025年預測從4.3%上修至4.5%。

核心個人消費支出（PCE）通膨預測：2022年通膨預測中值從9月預估的4.5%上修至4.8%，2023年預測中值從3.1%上修至3.5%，2024年從2.3%上修至2.5%，2025年通膨預測中值維持不變，為2.1%。

聯邦基金利率預測：2022年基準利率預測中值維持不變，為4.4%。2023年利率預測中值從4.6%上修至5.1%，2024年預測中值由3.9%調升至4.1%，2025年利率預測中值從2.9%調升至3.1%。

●鮑爾會後談話重點

鮑爾表示，即使經濟可能衰退，聯準會明年仍將進一步升息。最近通膨放緩的跡象尚未讓聯準會確信已經贏得這場對抗通膨的戰爭。迄今取得的10月和11月通膨數據顯示物價月漲幅縮減，這讓人樂見，但仍需要更多證據才能確信通膨將持續下降。

決策官員預估明年經濟成長幾近停滯，可能只有成長0.5%，並大幅上修明後年失業率預測。鮑爾形容這仍是「溫和」成長，「我不認為這符合衰退的定義，這仍是正成長，儘管感覺沒那麼繁榮」，「我希望能有一種完全無痛的方法來回復價格穩定。但沒有，而這是我們能做到最好的辦法」。

在談到實現聯準會設定的2%通膨目標時，鮑爾重申他一年來堅守的強硬立場，他表示：「最大、最嚴重的災難，將來自於未能將利率升到夠高，以及來自於我們讓通膨變得根深蒂固」。

鮑爾表示，與今年早些時候央行在升息上「超前部署」以趕上加速上揚的物價時相比，未來升息的速度已不那麼重要，「我們走多快並不重要，對決策官員而言，更重要的是找到一個『具適當限制性』的終點，並確定在那裡停留多長時間」，「我們現在的重點不是降息，而是讓我們的政策達到足夠具限制性的水準，以確保通膨隨著時間逐漸回到我們的2%目標」。

投銀Jefferies首席金融經濟學家Aneta Markowska表示，新的經濟預測意味聯準會提高了痛苦的耐受度，該央行或將願意容忍相當於約160萬個就業流失，表明央行內部的鷹派人士仍然遠超過鴿派。